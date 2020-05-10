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الأحد, 10 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 10 أيار 2020 09:58 ص

الديوان الملكي الأردني ينعي آخر أميرات الأسرة الملكية العراقية

الديوان الملكي الأردني

نعى الديوان الملكي الأردني، الأميرة بديعة بنت الملك علي ملك الحجاز وآخر أميرات الأسرة الملكية الهاشمية في العراق، والتي وافتها المنية في لندن عن عمر ناهز الـ100 عام.

وجاء في بيان صدر عن الديوان الملكي: "ببالغ الحزن والأسى ينعى الديوان الملكي الهاشمي، المغفور لها، بإذن الله، صاحبة السمو الملكي الأميرة بديعة بنت الملك علي بن الحسين، حيث وافتها المنية في العاصمة البريطانية - لندن، اليوم السبت، الموافق 9 أيار 2020 ، عن عمر يناهز 100 عام.

والديوان الملكي الهاشمي إذ يضرع إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، والأسرة الهاشمية الكريمة، صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب".

والأميرة بديعة هي ابنة الملك علي بن الحسين آخر ملوك المملكة الحجازية الهاشمية، وحفيدة الشريف الحسين بن علي ملك العرب وقائد الثورة العربية الكبرى، وابنة أخ الملك فيصل الأول، أول ملوك العراق.

وهي أيضا، ابنة أخ الملك عبد الله الأول، ملك ومؤسس المملكة الأردنية الهاشمية، وشقيقة الملكة عالية زوجة الملك غازي ثاني ملوك العراق.

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أخر تعديل: الأحد، 10 أيار 2020 10:01 ص
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