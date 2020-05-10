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الأحد, 10 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 10 أيار 2020 09:51 ص

وفاة الأميرة بديعة آخر أميرات الأسرة الملكية العراقية

الأميرة بديعة

توفيت الأميرة بديعة بنت الملك علي ملك الحجاز، زوجة الشريف حسين بن الأمير علي أمير مكة، أمس السبت في العاصمة البريطانية لندن، عن عمر ناهز الـ100 عام.

وقال مكتب الشريف علي بن الحسين في بيان صحفي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة بديعة بنت الملك علي "ملك الحجاز"، وشقيقة الوصي على عرش العراق الأمير عبد الإله بن الملك علي، ووالدة السياسي العراقي الشريف علي بن الحسين زعيم "الحركة الملكية الدستورية"، وآخر أميرات الأسرة الملكية الهاشمية العراقية".

والأميرة بديعة هي ابنة الملك علي بن الحسين آخر ملوك المملكة الحجازية الهاشمية، وحفيدة الشريف الحسين بن علي ملك العرب وقائد الثورة العربية الكبرى، وابنة أخ الملك فيصل الأول، أول ملوك العراق.

وهي أيضا، ابنة أخ الملك عبد الله الأول، ملك ومؤسس المملكة الأردنية الهاشمية، وشقيقة الملكة عالية زوجة الملك غازي ثاني ملوك العراق.

ولدت الأميرة في دمشق عام 1920، وعاشت طفولتها في مكة المكرمة ثم انتقلت مع أسرتها إلى العراق.

ونجت الأميرة بديعة من أحداث " قصر الرحاب" عام 1958، ولجأت إلى السفارة السعودية ببغداد، والتي أمنت لها خروجا آمنا بالطائرة من بغداد إلى القاهرة، برفقة زوجها وأبنائها.

أمضت بعض الوقت في مصر ومن ثم انتقلت إلى سويسرا وبعدها إلى المملكة المتحدة.

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