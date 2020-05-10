نائب لـ "عجائز السياسة": ابتعدوا عن المناصب العسكرية

دعا النائب محمد رضا آل حيدر رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، "عجائز السياسة"، إلى عدم التدخل في قرارات إسناد المناصب بوزارة الدفاع، محملا إياهم نكسات الجيش العراقي.

وقال "آل حيدر"، في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "أولويات المواقف.. وزارة الدفاع ليست وزارة سيادية عسكرية امنية فحسب وإنما هي ركن حيوي من أركان الدولة وعليه يجب إتباع السياقات العريقة في الجيش فيما يخص إسناد المناصب من أمر فوج إلى رئيس الأركان وأرجو من عجائز السياسية والذين تسببوا بنكسات الجيش الابتعاد عن التدخل، اقول لصاحب القرار اعقل وتوكل"، في اشارة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واختتم رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، بيانه بوسم، "#شعار_رجال_الدولة".



