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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 10 أيار 2020 03:09 ص

ماذا قال عدنان درجال للجمهور الرياضي بعد ان اصبح وزيرا ؟

عدنان درجال

وجه وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، رسالة الى الشارع الرياضي العراقي بعد تسنمه منصبه رسمياً.

وقال درجال في رسالته :" ان كلمات الشكر والامتنان التي غمرتمونا بها، وصدق المشاعر وطيب الامنيات ، اجدها امانة في عنقي لاكمال المهمات التي تنتظرنا ويترقبها الشارع الشبابي والجمهور الرياضي والتي خط الكثير من سفرها واساسها الوزراء ممن سبقوني في هذا المكان الذي بدأت استشعر ثقل مسؤوليته وجسامتها مبكرا ".

واضاف :" لا يسعني الا ان اعاهدكم عهد الرجال الاوفياء الصادقين، ان اكون عند حسن ظنكم، في مواصلة حملة البناء والاعمار والاصلاح في قطاعي الشباب والرياضة، لا سيما وان المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود لانجاح مسيرة العمل، متوكلاً على الله ومستعينا بكم وبمساندتكم لنا، ودعمكم المعنوي الذي يحملنا مسؤولية مضاعفة لتقديم كل ما في وسعنا خدمة لبلدنا العزيز

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