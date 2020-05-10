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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 10 أيار 2020 03:07 ص

لتقليل احتمال تفشي كورونا .. مطالبة بمنح المعتقلين والسجناء اجازات دورية

سجون الحشد الشعبي الارهابي

طالبت النائبة السابقة عتاب الدوري، الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة بحق المعتقلين والسجناء خشية من تفشي فايروس كورونا.

وقالت الدوري في بيان صحفي :" ان صدور امر بالعفو الخاص بحق آلاف المعتقلين والسجناء المشمولين به يستغرق وقتا طويلا ، والأولى ان يتم منح المشمولين من المعتقلين والسجناء اجازات دورية ، كخطوة اولى، لحين شمول المتبقي منهم ".

واضافت :" ان ايران ودولا اخرى اتخذت هذا الاجراء منذ بداية تفشي الفيروس فيها ضمانا لصحة الجميع ومنعا لتفشي الفيروس وعدم القدرة على السيطرة عليه ".

وشددت على :" اهمية اتخاذ هكذا اجراء خلال هذه الفترة وادخال الفرح والسرور لعشرات الالاف من المعتقلين والسجناء وعوائلهم المشمولين بالفقرات الواردة بقانون العفو الخاص بهذا الشأن ".

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