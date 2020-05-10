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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 10 أيار 2020 02:54 ص

نائب عن ديالى : عشائر تقاتل داعش منذ 6 سنوات دون دعم حكومي !

نزاع عشائري
نائب عن ديالى : عشائر تقاتل داعش منذ 6 سنوات دون دعم حكومي !

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي:" ان عشائر ناحية العظيم (70كم شمال بعقوبةمركز محافظة ديالى) تقاتل داعش منذ 6 سنوات دون اي دعم حكومي".

وقال العزاوي في تصريح صحفي :" ان عشائر ناحية العظيم تشكل منذ 6 سنوات خط الصد المتقدم مع القوات الامنية في مواجهة اخطر تحديات ديالى المتمثلة بالحدودالادارية مع صلاح الدين ، التي هي من اكثر المناطق سخونة في العراق بسبب انتشار التنظيم بكثافة في قرى مهجورة منتشرة على امتداد المنطقة بين المحافظتين ".

واضاف النائب عن ديالى :" ان الشيء الذي ربما لايعلمه الكثيرون ، هو ان عشائر العظيم تقاتل دون اي دعم حكومي ،سواء التسليح او حتى الدعم المالي"، لافتا الى :" ان العشائر تتقاسم مصارز رزقها لشراء الاعتدة والاسلحة للدفاع عن قراها وقطع اية محاولة لداعش للتسلل صوب المدن الامنة ".
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