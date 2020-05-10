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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 10 أيار 2020 02:46 ص

خبير اقتصادي : تعددت الاسباب والاقتراض واحد !

اقتصاد

علق الخبير الاقتصادي احمد هذال على خطوة وزارة المالية بالاقتراض من مصرفي الرافدين والرشيد والمصارف التجارية في السوق الثانوي بادارة البنك المركزي العراقي، بالقول :" بعد مرور سنة على هذه العملية الاقتراضية ستقوم المصارف باسترجاع الاموال التي اقرضتها الى وزارة المالية".

واضاف هذال : "ستخصم هذه الاوراق لدى البنك المركزي، لان وزارة المالية ليست لديها سيولة لتسترجع اوراقها المالية من المصارف وتسدد الدين، وسيسجل البنك المركزي دينا على وزارة المالية".

واشار هذال الى :" ان  تلك السندات ستموت مع ارتفاع اسعار النفط الخام ، وهكذا يتم الاقتراض من البنك المركزي بصورة غير مباشرة"، قائلًا : "تعددت الاسباب والاقتراض واحد".

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