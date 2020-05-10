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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 10 أيار 2020 01:41 ص

إعادة الفريق عبد الوهاب الساعدي وتشكيل لجنة للتحقيق في قتل المتظاهرين.. الكاظمي يسلك الطريق الصحيح

عبد الوهاب الساعدي
عبر عراقيون، عن سعادتهم بالقرارات التي اتخذتها حكومة الكاظمي، خلال الساعات الأولى من رئاستها بعد إعادة تعيين الفريق عبد الوهاب الساعدي على رأس جهاز مكافحة الارهاب واعلان تشكيل لجنة للتحقيق في قتل المتظاهرين.
 وقالوا الكاظمي بدأ عهده بالسير على الطريق الصحيح ونتمنى ان يستكمله.
وكان قد أعلن، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عن أبرز قرارات الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن حكومته اتخذت عددا من القرارات أبرزها إطلاق رواتب المتقاعدين والحرص على عدم تأخيرها. وتشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق في كل الأحداث التي حصلت منذ أكتوبر عام 2019 وحتى اليوم، وبما يحقق العدل والإنصاف ومحاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين، وكذلك وجه الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات ومطالبة مجلس القضاء الأعلى التعاون بإطلاق سراح المتظاهرين ممن ارتكبوا قضايا بسيطة بإستثناء من تورط بالدم العراقي.
وأضاف الكاظمي: قررنا تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء المباحثات مع الجانب الاميركي الخاصة بمراجعة الاتفاق الإستراتيجي بين البلدين بما يحمي وحدة وسيادة العراق.
وعن إجراء الإنتخابات، قال الكاظمي: أصدرنا قرارا بتشكيل لجنة من الخبراء للتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة. وتابع الكاظمي: كما قررنا إعادة البطل الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وترقيته رئيسا لجهاز مكافحة الارهاب، مشيرا الى أن الحكومة ستكون شفافة كما وعدناكم ولن تكون حكومة غرف مظلمة وفي كل قرار نتخذه لخدمة الصالح العام.
وناشد الكاظمي، وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والإعتماد على المصدر الرسمي، نافيا كلّ ما أشيع في الأيام الماضية.
وكان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أقال الساعدي من منصبه في سبتمبر الماضي، وخرج المتظاهرون بعدها، رافعين شعارات تطالب بإعادته إلى منصبه. وجاء ذلك  بناء على ضغوط مارستها قيادات مقربة من إيران لأجل إبعاد الشخصيات والقيادات التي لا تنسجم مع رؤيتها السياسية والعسكرية في جهاز مكافحة الإرهاب.

وأثار قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استبعاد قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي، الذي اضطلع بدور كبير في المعارك ضد تنظيم داعش، الإرهابي غضباً في البلاد وسط علامات استفهام عن أسباب القرار. وولد عبد الوهاب عبدالزهرة زبون الساعدي، في مدينة الصدر ببغداد عام 1963، وظهر اسمه كثيرا بعد العام 2014 إبان اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لأراضٍ عدة بمحافظات عراقية، وهي الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك.
تخرج الساعدي الذي حصل على شهادة بكالوريوس تربية في اختصاص الفيزياء، من الكلية العسكرية العراقية عام 1985. ودخل كلية الأركان وتخرج منها عام 1996 برتبة رائد ركن، وكان أحد العشرة الأوائل.
ثم دخل بعدها كلية القيادة، وعندما وصل لرتبة عقيد ركن دخل كلية الحرب ليتخرج ضابط حرب، واستمر في دراسته العسكرية حتى أكمل الماجستير في العلوم العسكرية وأصبح معلما في كلية الأركان العراقية. كما شارك في معارك التحرير في الرمادي وصلاح الدين والموصل وغيرها.
وقال مراقبون، إنه باستثناء لقاء الكاظمي مع السفير الإيراني ايرج مسجدي، فإن قراراته اليوم صائبة تماما ونالت استحسان الشارع العراقي.
أ.ي
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أخر تعديل: الأحد، 10 أيار 2020 01:42 ص
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