مؤامرة قطرية.. فتشوا عن إيران في تصريحات "آل ثاني" تعرفون ما يقصده بالاتفاقية الأمنية الإقليمية

الحمدين يرتب لمؤامرة على مجلس التعاون الخليجي بالترويج لأكذوبة الاتفاقية الأمنية الإقليمية

مراقبون: الحمدين يريد الشوشرة على الانقلاب في قطر وفك المقاطعة العربية لإرهابه



حذر مراقبون، من مؤامرة قطرية محبوكة على مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالترويج لما أسمته قطر "اتفاقية أمنية إقليمية" وشككوا في التصريحات التي خرج بها وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وقال فيها بعد أخبار الانقلاب في قطر، والتي ملأت العالم خلال الساعات الماضية وظهرت بها تفاصيل ضخمة، أن المنطقة على وشك الانفجار، وأن الحل اتفاقية أمنية إقليمية وهاجم مجددا دول الرباعي العربي كما هى عادة تنظيم الحمدين.

ووفق مراقبون، تسعى قطر بكل جهد للتغطية على سجلها في نشر الأزمات والفوضى في منطقة الشرق الأوسط وفي الخليج وذلك بالحديث عن اتفاقية أمنية اقليمية. وفي هذا الصدد اعتبر وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الشرق الأوسط بحاجة ملحة إلى اتفاقية أمنية - إقليمية، توفر الاستقرار الأساسي للمنطقة لمواجهة الأزمات المختلفة، بما فيها جائحة كورونا. وذلك خلال مشاركته في ندوة عبر الإنترنت، عن "السياسة الخارجية والدبلوماسية العالمية في منطقة الخليج وخارجها، استضافها معهد السياسات الخارجية بجامعة "جونز هوبكنز"، ونقلتها وكالة الأنباء القطرية. ويأتي حديث المسؤولين القطريين على اتفاقية أمنية في ظل حالة العزلة التي تعيشها الدوحة منذ العام 2017 بعد قرار المقاطعة الذي اتخذته السعودية والإمارات والبحرين وكذلك مصر اثر اتهامها لقطر بالتورط في دعم وتمويل الإرهاب، وهو الاتهام الثابت في جبين قطر وتنظيم الحمدين، فهى الداعمة الأولى للإرهاب في المنطقة حتى اللحظة.

ولم يوضح "آل ثاني" شكل هذه الاتفاقية وماهي الدول المعنية بها، وتتضح الغاية الحقيقية وراء الدعوة القطرية مع تصريحه "بدلاً من تطبيق الإقصاء أو التضييق، لدينا فرصة أكبر لتحقيق الأمن على المدى الطويل من خلال التعاون والحوار المباشرين الخاضعين للمساءلة ضمن إطار أمني إقليمي". فقطر وفق مراقبون، ليست معنية بالأمن والاستقرار في المنطقة بقدر ما تحاول بكل جهد الخروج من عزلتها التي بدأت تتأثر شيئا فشيئا وبشكل ملموس على وضعها ونفوذها في عدد من الدول.

والدوحة التي دعمت منظمات إرهابية ومتطرفة على غرار جماعة الاخوان الارهابية، كان يكفيها ايقاف هذا الدعم لتتحقق نسبة كبيرة من الأمن والاستقرار الذي فقد لسنوات بسبب تغول تلك التنظيمات وارتكابها جرائم في ليبيا وسوريا واليمن ومصر.

في نفس الوقت قال خبراء، إن تصريح وزير الخارجية القطري، محاولة لاطلاق بالون ضخم للتغطية على اخبار الانقلاب في قطر والذي شغل العالم خلال الساعات الماضية وكان تريند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

وردد عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، أكاذيب فجة، بالقول إن الاتهامات التي وجهت لدولة قطر "لم يتم إثبات أي منها"، وهو كذب محض لأن كافة المنظمات الارهابية التي تم تمويلها ولا يزال خلال السنوات الماضية وراءها قطر.

وشدد مراقبون، على ضرورة تجاهل العرض القطري، لأنه ليس أكثر من مؤامرة تحمل في طياتها الكثير.

أ.ي