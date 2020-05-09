وزير الدفاع الجديد يعيد العميد يحيى رسول مديرا لإعلام الوزارة

أعلن العميد يحيى رسول، اليوم السبت، إعادته إلى منصبه السابق مديراً للإعلام في وزارة الدفاع.



وقال رسول في تصريحات صحفية، إن وزير الدفاع الجديد جمعة عناد أمر بإعادتي إلى منصبي السابق كمدير لإعلام الوزارة.



كان الوزير السابق نجاح الشمري أصدر أمرا بإعفاء العميد يحيى رسول من منصب مدير دائرة الاعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية والمتحدث باسمها ونقله إلى دائرة شؤون المحاربين، وعين قاسم عطا بدلا منه.