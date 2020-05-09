الأعرجي يوجه رسالة إلى الكاظمي: إعادة هيبة الدولة وضرب الخارجين عن القانون

وجه السياسي بهاء الأعرجي، اليوم السبت، رسالة إلى رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، مشددا فيها على ضرورة إعادة هيبة الدولة.



وقال الأعرجي في "تغريدة" على حسابه عبر موقع "تويتر"، "دولة رئيس الوزراء.. أخاطبك باسم الإخوة والصداقة التي بيننا؛ فأنا لا أشك لحظة واحدة بعراقيتك. إن الإمكانيات المالية شحيحة والكتل التي وقفت معك ستتخلى عنك عندما تُضرَب مصالحها".



وأضاف: "ولذا أطالبك بتركيز جهدك على إعادة هيبة الدولة وضرب الخارجين عن القانون وستجدنا وكل العراقيين داعمين لك".