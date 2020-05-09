أردوغان يعلن دعم الكاظمي: تركيا ستكون مع العراق

بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد من خلالها أن بلاده ستكون مع العراق من أجل وحدته وازدهاره ولديها الارادة لدفع العلاقات بين البلدين الى أبعد من ذلك.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، إن الأخير "تلقى رسالة تهنئة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدّم خلالها التهنئة بنيل حكومة الكاظمي ثقة مجلس النواب".

وأشار أردوغان، بحسب البيان إلى أن "حكومة الكاظمي جاءت نتيجة للجهود المستمرة لتشكيلها، وتمنى أن تكون خيرا للشعب العراقي والمنطقة".

واعرب أردوغان، "عن ثقته التامة بنجاح الحكومة في مهمتها خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وليس العراق فحسب".

وأكد أردوغان أن "تركيا ستكون مع العراق من أجل وحدته وازدهاره ولديها الارادة لدفع العلاقات بين البلدين الى أبعد من ذلك بما يخدم مصالح الشعبين الجارين الصديقين"، مجددا "التمنيات للعراق حكومة وشعبا بالمزيد من الازدهار".