متظاهرو واسط يحذرون من تسويف مطالبهم السابقة

أصدر متظاهرو محافظة واسط بياناً بينوا من خلاله مطالبهم التي حددت في وقت سابق والتي تم تسويفها والمماطلة بها من قبل الحكومة، مطالبين بتسليم إدارة المحافظة إلى هيئة القضاء بالتعاون مع القوات الأمنية.

وأكدوا خلال البيان على ضرورة تطهير المحافظات من الحكومات المحلية الفاسدة المتمثلة بالمحافظ ونائبيه (وفق نص البيان)، داعين إلى الالتزام بخطة التصعيد وتوقيتاتها التي تم الاتفاق عليها والتي ستعلن لاحقا.

وشدد البيان على ضرورة المحافظة على الأموال العامة والخاصة والحذر من مندسي الأحزاب، ودعوا أيضا إلى حماية المصارف والصيرفات ومحال بيع الذهب، لافتين إلى ضرورة اعتقال كل من يحاول العبث بالممتلكات العامة والخاصة.

وطالب المتظاهرون القوات الأمنية بالتعاون مع المتظاهرين واعتقال كل من يقترب من المقرات الأمنية والسجون.

وأشار البيان إلى تحديد وقت آخر لانطلاق المتظاهرين للاعتصام على بوابات الخضراء.