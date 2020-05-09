بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 09 أيار 2020
آخر الأخبار
بعد قطع البث المباشر أثناء حلقة علي بن الحسين.. مقدم قناة العراقية يرد: خلل تقني نواب: فرصة نجاح حكومة الكاظمي صعبة.. وترجيحات باستكمال التشكيلة الوزارية التهديد الأخطر الذي يواجه العراق.. أسعار النفط أكبر من كورونا وداعش مقتل مسؤول المفارز الأمنية لداعش الإرهابي في الموصل الكاظمي رئيس التحرير والمخابرات يترأس الحكومة.. والإمارات والسعودية والجامعة العربية يرحبون حركة رافضون: سننتظر حكومة الكاظمي أن تكون صادقة في وعودها أم أنها من الكاذبين مسؤول في صحة الرصافة يوجه رسالة غاضبة: كسرتم الحظر.. وتفشى الوباء فنانة مصرية تتعرض لانتقادات شديدة بعد أدائها في مسلسل عادل إمام سياسي يكشف عن قطع قناة العراقية البث المباشر بعد حديثه عن النفوذ الإيراني في العراق نجمة عالمية تعلن عن إصابتها بفايروس كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 09 أيار 2020 03:30 م

بعد قطع البث المباشر أثناء حلقة علي بن الحسين.. مقدم قناة العراقية يرد: خلل تقني

1

بعد أن أبدى السياسي الشريف علي بن الحسين، استغرابه من قطع قناة العراقية الفضائية الرسمية بث مقابلة صحفية كان يجريها مع القناة بعد حديثه عن النفوذ الإيراني في العراق.

نشر مقدم برنامج "المقابلة" حيدر زويّر، توضيحاً بشأن ملابسات انقطاع البث المباشر في حلقة البرنامج مع راعي الحركة الملكية الدستورية الشريف علي بن الحسين.

وقال زويّر في توضيح، إن "الاتهامات التي صدرت راعي الحركة الملكية الدستورية الحسين بن علي غريبة جداً".

وأضاف "ما حصل هو  أننا أثناء تصوير الحلقة ضمن برنامج "المقابلة"، حصل خللٌ تقني أصاب أحد اجهزة عجلة البث المباشر  بسبب الطاقة الكهربائية غير المنتظمة التي كانت العجلة تتزود بها من المولد الخاص ببيت الضيف وذلك  بعد مرور نصف وقت الحلقة مما تسبب بإيقاف الإرسال".

وتابع "رغم محاولات الزملاء التي كان كل من في المكان يراقبها، لم يتمكنوا من اصلاحه، مما اضطرنا بسبب انتهاء الوقت أن نكمل ما تبقى من الحلقة بصيغة التسجيل من أجل بث الحلقة كاملة في وقت آخر ".

وأردف "ورغم ان كل ما حصل كان أمام الضيف، تفاجأت انه يعتمد سيناريو خيالي ليفترض ان ما حصل مقصود و إن بطريقة غير مباشرة". 

وختم زويّر "ستعرض الحلقة في وقت إعادتها المعتاد وسيثبت للضيف انه مخطأ او انه أراد استعمال الأمر من أجل أغراض شخصية".

 وكان السياسي الشريف علي بن الحسين، قد أصدر بيانا قال فيه، "كان لدينا برنامج مقابلة وعادة هو بث مباشر، وكنا نستمر بالمقابلة، ثم دخلنا في فاصل اعتيادي، لكن المرافقين أخبروني بأنهم يتلقون اتصالات من المتابعين يخبرونهم بأن البث انقطع".

وأضاف، "كان الكادر والمحاور يشاطرونني الاستغراب، حيث لم يعلموا بأن البث منقطع، الأمر الذي دعانا إلى إكمال الحوار بشكل طبيعي، دون علمنا بأننا خارج الهواء".

الشريف عبّر عن استغرابه بالقول "كنت في صدد الحديث عن تفاؤلي بالحكومة الجديدة، ومدى قدرتها على إيجاد توازن دولي وإقليمي".

وتابع: تحدثت أيضاً عن أحد أهم أسباب رفض محمد توفيق علاوي، وذلك كونه حُسِب كخيار إيراني، بعد تداول أحاديث كثيرة من مصادر متعددة عن دور محمد كوثراني في صفقة تكليف علاوي.

وأردف "لا أستطيع توجيه اتهام مباشر، لكن إذا كان هناك مَن شعر بالاستياء او الخوف لتطرقي إلى قضية التدخل الإيراني أو كوثراني، فهذي مسألة معروفة لدى الجميع، وربما لا ينكرها كوثراني نفسه، منذ لحظة تكليف عادل عبدالمهدي".

وأشاد الشريف في حديثه بتعامل الصحفيين وكادر القناة، مرجحاً أن يكون سبب القطع خارجاً عن إرادتهم وعلمهم.

وبيّن "سألت الأستاذ المحاور حول ما إذا كان هناك علاقة محتملة بين قطع البث وحديثي عن تفاؤلي بالحكومة أو الدور الإقليمي، لكن المحاور استبعد ذلك، إلا أنه قال إن هذه الحالة تحصل للمرة الأولى".

وختم "أكملنا تسجيل الحلقة، وقيل لي إنها ستبث بشكل مسجل، لكني لست متأكداً من ذلك".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النفط

5 مخاطر جسيمة تهدد بانهيار الاقتصاد العراقي 09 أيار 2020 03:50 م

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

رواتب المتقاعدين .. ماذا عن الأشهر المقبلة مع حكومة جديدة وبرلمان لايعرف شيئا ؟ 09 أيار 2020 02:07 م

الكاظمي وحكومته

نواب: فرصة نجاح حكومة الكاظمي صعبة.. وترجيحات باستكمال التشكيلة الوزارية 09 أيار 2020 01:53 م

1

التهديد الأخطر الذي يواجه العراق.. أسعار النفط أكبر من كورونا وداعش 09 أيار 2020 01:38 م

الموازنة

البنك الدولي : توقعات بانكماش الاقتصاد العراقي .. وعجز الميزانية يتجاوز الـ29بالمائة 09 أيار 2020 01:35 م

1

الكاظمي رئيس التحرير والمخابرات يترأس الحكومة.. والإمارات والسعودية والجامعة العربية يرحبون 09 أيار 2020 11:56 ص

الكاظمي

حركة رافضون: سننتظر حكومة الكاظمي أن تكون صادقة في وعودها أم أنها من الكاذبين 09 أيار 2020 11:40 ص

الشريف علي بن الحسين راعي الملكية الدستورية في العراق ووريث العرش السابق

سياسي يكشف عن قطع قناة العراقية البث المباشر بعد حديثه عن النفوذ الإيراني في العراق 09 أيار 2020 10:18 ص

التعليقات