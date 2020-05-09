140 طنا .. إنتاج كربلاء من العسل هذا الموسم

أعلنت مديرية الزراعة في كربلاء ، عن تحقيق زيادة في انتاج العسل الطبيعي لموسم هذا العام نتيجة المكافحة وعدم حصول الاصابات.



وقال مسؤول شعبة الحشرات النافعة في المديرية عبد الستار الدعمي :" ان مناحل المحافظة في القطاعين العام والخاص ، شهدت هذا العام وفرة في انتاج العسل الطبيعي وزيادة عن العام السابق بسبب المكافحة من قبل النحالين وعدم حصول اصابات بين الخلايا ".



واضاف الدعمي :" ان انتاج العام الماضي بلغ 120 طنا، فيما نتوقع ان يبلغ انتاج العام الحالي 140 طنا ، بزيادة 20 طنا عن العام الماضي"، مشيرا الى :" ان ازمة كورونا اثرت على نقل خلايا النحل التي تزيد من الانتاج ".