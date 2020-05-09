الفتح : ثلاثة ملفات على الكاظمي إنجازها قبل الترتيب للانتخابات المبكرة

اكد النائب عن تحالف "الفتح" عبد الامير المياحي، ان هناك ثلاثة ملفات رئيسة ، على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انجازها في فترة حكومته، مبينا :" ان البرلمان سيحاسب الحكومة بشكل دوري لمتابعة الانجازات".



وقال المياحي في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي ملزم بانجاز ثلاثة ملفات مهمة خلال الفترة المقبلة ، اولها دعم الملف الامني وانهاء التعرض الداعشي ".



واضاف :" ان الملف الثاني هو مواجهة الازمة الاقتصادية، فضلا عن انجاز مسودة الموازنة وحل ازمة انخفاض اسعار النفط العالمية ورواتب الموظفين".



وتابع المياحي :" ان الملف الثالث هو الملف الصحي واعلان العراق الخلاص من اصابات كورونا ، وهو اهم الملفات، وبعدها سيتم الترتيب لاجراء انتخابات مبكرة وترتيب البيت السياسي مجددا ".