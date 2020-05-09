لجنة نيابية : الترحيب الدولي والاقليمي بالحكومة مؤشر إيجابي لإعادة توازن العلاقات الخارجية



عبرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن ارتياحها للترحيب الدولي والاقليمي بحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، معتبرة ذلك مؤشرا ايجابيا لاعادة التوازن بعلاقات العراق الخارجية .



وقال عضو اللجنة النائب رامي السكيني، في تصريح صحفي :" ان الترحيب الدولي والاقليمي الواسع لحكومة الكاظمي مقبول ،ولعله يعيد التوازن للحكومة العراقية في علاقاتها الخارجية وعدم الميل لدولة دون اخرى او محور على حساب آخر".



واشار الى :" ان هناك ملفات مهمة تنتظر حكومة الكاظمي كالامني والسياسي والاقتصادي، فضلاً عن تحقيق مطالب المتظاهرين".