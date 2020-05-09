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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 09 أيار 2020 02:12 م

لجنة نيابية : الترحيب الدولي والاقليمي بالحكومة مؤشر إيجابي لإعادة توازن العلاقات الخارجية

رامي-السكيني-848x500

عبرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن ارتياحها للترحيب الدولي والاقليمي بحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، معتبرة ذلك مؤشرا ايجابيا لاعادة التوازن بعلاقات العراق الخارجية .

وقال عضو اللجنة النائب رامي السكيني، في تصريح صحفي :" ان الترحيب الدولي والاقليمي الواسع لحكومة الكاظمي مقبول ،ولعله يعيد التوازن للحكومة العراقية في علاقاتها الخارجية وعدم الميل لدولة دون اخرى او محور على حساب آخر".

واشار الى :" ان هناك ملفات مهمة تنتظر حكومة الكاظمي كالامني والسياسي والاقتصادي، فضلاً عن تحقيق مطالب المتظاهرين".
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