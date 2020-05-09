بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 09 أيار 2020
آخر الأخبار
بعد قطع البث المباشر أثناء حلقة علي بن الحسين.. مقدم قناة العراقية يرد: خلل تقني نواب: فرصة نجاح حكومة الكاظمي صعبة.. وترجيحات باستكمال التشكيلة الوزارية التهديد الأخطر الذي يواجه العراق.. أسعار النفط أكبر من كورونا وداعش مقتل مسؤول المفارز الأمنية لداعش الإرهابي في الموصل الكاظمي رئيس التحرير والمخابرات يترأس الحكومة.. والإمارات والسعودية والجامعة العربية يرحبون حركة رافضون: سننتظر حكومة الكاظمي أن تكون صادقة في وعودها أم أنها من الكاذبين مسؤول في صحة الرصافة يوجه رسالة غاضبة: كسرتم الحظر.. وتفشى الوباء فنانة مصرية تتعرض لانتقادات شديدة بعد أدائها في مسلسل عادل إمام سياسي يكشف عن قطع قناة العراقية البث المباشر بعد حديثه عن النفوذ الإيراني في العراق نجمة عالمية تعلن عن إصابتها بفايروس كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 09 أيار 2020 02:09 م

سائرون : لاخلاف سياسيا حول الوزارات الشاغرة

رياض المسعودي
أكد النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي :" ان  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سينهي فراغ كابينته الوزارية خلال الموعد الذي تعهد به امام البرلمان "،  مشيرا الى :" ان موضوع الوزارات الشاغرة ليس عليه  اي خلاف سياسي ، انما البحث عن شخصيات مهنية لتلك الوزارات ".

وقال في تصريح صحفي :" ان المعضلة  الاكبر ، وهي تمرير الحكومة ، قد تم تجاوزها ، وان سد فراغ الحقائب الوزارية الشاغرة لم يعد امرا صعبا ، خاصة وان تلك الوزارات هي من نصيب مكونات محددة ".

ورجح النائب ان ينهي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فراغ كابينته الوزارية خلال الموعد الذي تعهد به امام مجلس النواب قبل حلول عيد الفطر المبارك " .

واوضح :" ان رئيس الوزراء والقوى السياسية المعنية بتلك الوزارات يبحثون عن شخصيات مهنية وكفوءة ومن رحم الوزارة المعنية ".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كربلاء

140 طنا .. إنتاج كربلاء من العسل هذا الموسم 09 أيار 2020 02:20 م

عبد الأمير نجم المياحي

الفتح : ثلاثة ملفات على الكاظمي إنجازها قبل الترتيب للانتخابات المبكرة 09 أيار 2020 02:15 م

رامي-السكيني-848x500

لجنة نيابية : الترحيب الدولي والاقليمي بالحكومة مؤشر إيجابي لإعادة توازن العلاقات الخارجية 09 أيار 2020 02:12 م

أحمد مظهر الجبوري

نائب : "عائلات سياسية" تتحكم بالقرارين السيادي والسياسي في العراق 09 أيار 2020 02:03 م

جواد الموسوي

نائب يدعو للعودة إلى حظر التجوال الشامل 09 أيار 2020 01:41 م

النائب هشام السهيل

السهيل يدعو الحكومة للإسراع بصرف رواتب المتقاعدين وبدون تأخير 09 أيار 2020 01:37 م

مايك بومبيو

واشنطن: على الكاظمي تنفيذ الإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة العراقية 09 أيار 2020 01:32 م

مصطفى الكاظمي _0

الكاظمي يتلقى رسالة تهنئة من بطريرك الكلدان في العراق والعالم 09 أيار 2020 01:30 م

التعليقات