سائرون : لاخلاف سياسيا حول الوزارات الشاغرة

أكد النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سينهي فراغ كابينته الوزارية خلال الموعد الذي تعهد به امام البرلمان "، مشيرا الى :" ان موضوع الوزارات الشاغرة ليس عليه اي خلاف سياسي ، انما البحث عن شخصيات مهنية لتلك الوزارات ".



وقال في تصريح صحفي :" ان المعضلة الاكبر ، وهي تمرير الحكومة ، قد تم تجاوزها ، وان سد فراغ الحقائب الوزارية الشاغرة لم يعد امرا صعبا ، خاصة وان تلك الوزارات هي من نصيب مكونات محددة ".



ورجح النائب ان ينهي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فراغ كابينته الوزارية خلال الموعد الذي تعهد به امام مجلس النواب قبل حلول عيد الفطر المبارك " .



واوضح :" ان رئيس الوزراء والقوى السياسية المعنية بتلك الوزارات يبحثون عن شخصيات مهنية وكفوءة ومن رحم الوزارة المعنية ".

