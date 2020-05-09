نائب : "عائلات سياسية" تتحكم بالقرارين السيادي والسياسي في العراق



كشف النائب احمد مظهر الجبوري عن "عائلات سياسية" تتحكم بالقرار السياسي للحكومات العراقية المتعاقبة.



وقال الجبوري في تصريح صحفي :" ان بعض الاسر السياسية في البلاد، تؤثّر في عمل البرلمان والحكومة بشكل يفوق تأثير الاحزاب التي تنتمي اليها"، مبينا :" ان هذه الظاهرة موجودة وواضحة للجميع".



واضاف :" ان هناك ما بين 10 و12 شخصية مؤثرة منذ بداية العملية السياسية في العراق، منذ اكثر من عقد ونصف العقد من الزمن"، لافتا الى :" ان هذه الشخصيات ما تزال تتحكم بالقرارين السيادي والسياسي في الحكومات العراقية المتعاقبة".



واكد النائب عن نينوى انه :"لا يخفى على احد، ان العملية السياسية في العراق بنيت منذ العام 2003 على اساس حزبي محاصصاتي"، مشيرا الى :" ان الوضع في الحكومة الجديدة لن يختلف عن سابقه، اذ ستحافظ الشخصيات ذاتها على تأثيرها".



ولم يذكر النائب اسماء هذه الشخصيات او الاسر التي تنتمي اليها ، لكنه شدد على :" ان وجود العوائل السياسية لا يتناسب مع الديمقراطية، في ظلّ هيمنة واضحة من قبل بعض الشخصيات ".