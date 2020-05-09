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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 09 أيار 2020 01:39 م

مطار السليمانية ينفي إعادة تسيير الرحلات الجوية

مطار السليمانية

نفت ادارة مطار السليمانية الدولي الانباء التي تحدثت عن اعادة تسيير الرحلات الجوية، داعية المواطنين الى عدم تصديق تلك الشائعات.

وقال المهندس طاهر عبدالله المدير العام لمطار السليمانية  في بيان : نرى بان بعض الشركات الاجنبية التي لديها فروع في اقليم كردستان تقوم ببيع التذاكر للمواطنين بمبالغ مضاعفة وخاصة للاشخاص العالقين في بعض الدول الاوروبية ودول اخرى ويحاولون العودة الى اقليم كردستان او بالعكس،  داعيا المواطنين الى عدم التعامل مع تلك الشركات.

واضاف: لحد الآن لم نتسلم اية تعليمات جديدة لاعادة تسيير الرحلات الجوية وبدء الرحلات السياحية، نحن في مطار السليمانية نعتقد بانه من الافضل تسيير تلك الرحلات الجوية لكن شريطة عدم رفع اسعار التذاكر وان تتناسب مع الاوضاع المعيشية للمواطنين وتحت رعاية واشراف حكوم اقليم كردستان وتنفيذ الاجراءات الوقائية.
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