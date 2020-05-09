بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 09 أيار 2020
آخر الأخبار
بعد قطع البث المباشر أثناء حلقة علي بن الحسين.. مقدم قناة العراقية يرد: خلل تقني نواب: فرصة نجاح حكومة الكاظمي صعبة.. وترجيحات باستكمال التشكيلة الوزارية التهديد الأخطر الذي يواجه العراق.. أسعار النفط أكبر من كورونا وداعش مقتل مسؤول المفارز الأمنية لداعش الإرهابي في الموصل الكاظمي رئيس التحرير والمخابرات يترأس الحكومة.. والإمارات والسعودية والجامعة العربية يرحبون حركة رافضون: سننتظر حكومة الكاظمي أن تكون صادقة في وعودها أم أنها من الكاذبين مسؤول في صحة الرصافة يوجه رسالة غاضبة: كسرتم الحظر.. وتفشى الوباء فنانة مصرية تتعرض لانتقادات شديدة بعد أدائها في مسلسل عادل إمام سياسي يكشف عن قطع قناة العراقية البث المباشر بعد حديثه عن النفوذ الإيراني في العراق نجمة عالمية تعلن عن إصابتها بفايروس كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 09 أيار 2020 01:38 م

التهديد الأخطر الذي يواجه العراق.. أسعار النفط أكبر من كورونا وداعش

1

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن الضرر الذي تعاني منه أرض الرافدين بسبب انخفاض أسعار النفط أكبر من أضرار تنظيم داعش الإرهابي ووباء فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة في مقال للكاتب باتريك كوكبيرن، أن التهديد الناتج عن انخفاض أسعار النفط "حاد للغاية" وتأثيره أكبر من نظيره في دول أخرى بالمنطقة.

ويعتقد الكاتب أن "التركيز على داعش وفيروس كورونا باعتبارهما التهديدين الرئيسيين للعراق يحول الانتباه عن خطر أكبر يواجه البلاد، وغيرها من الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط. إن هذا التهديد في العراق هو أشد ما يكون لأن سكانه البالغ عددهم 38 مليون نسمة يخرجون لتوهم من 40 عاما من الأزمة والحرب".

ويشير إلى أن العراقيين "لا يزالون منقسمين بعمق، وحظهم السيء أنهم يعيشون في بلد هو ساحة اختارت الولايات المتحدة وإيران خوض خلافاتهما فيها. ويبدو الأمر وكأنه حقبة مضت، لكن في يناير فقط اغتالت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني بطائرة من دون طيار في مطار بغداد واقتربت من الحرب مع إيران."

وقال: إن المشكلة في العراق بسيطة ولكنها غير قابلة للحل: فالعراق تنفد أمواله مع تهاوي عائداته النفطية، بعد انهيار سعر النفط الناجم عن التأثير الاقتصادي الكارثي لفيروس كورونا

ومع ذلك يقول الكاتب إن "المشكلة في العراق بسيطة ولكنها غير قابلة للحل: فالعراق تنفد أمواله مع تهاوي عائداته النفطية، بعد انهيار سعر النفط الناجم عن التأثير الاقتصادي الكارثي لفيروس كوورنا. كما تستمد البلاد 90 في المئة من إيرادات حكومتها من تصدير النفط الخام، لكنها في أبريل كسبت 1.4 مليار دولار فقط بينما احتاجت إلى 5 مليارات دولار لتغطية الرواتب والمعاشات وغيرهما من الإنفاق الحكومي."

ويلفت النظر إلى أن العراق "لا يمكنه أن يدفع لـ 4.5 مليون شخص يعملون بالحكومة رواتبهم فضلا عن أربعة ملايين آخرين يتلقون معاشات."

يعتقد الكاتب أن هذا "قد لا يبدو خبرا مثيرا مقارنة بالتصاعد في عمليات القتل من جانب تنظيم الدولة الإسلامية أو الضرر المحتمل أن يسببه كوفيد19 ، لكنه قد يزيد من تعميق عدم الاستقرار بأكثر مما يفعل التنظيم والوباء".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النفط

5 مخاطر جسيمة تهدد بانهيار الاقتصاد العراقي 09 أيار 2020 03:50 م

1

بعد قطع البث المباشر أثناء حلقة علي بن الحسين.. مقدم قناة العراقية يرد: خلل تقني 09 أيار 2020 03:30 م

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

رواتب المتقاعدين .. ماذا عن الأشهر المقبلة مع حكومة جديدة وبرلمان لايعرف شيئا ؟ 09 أيار 2020 02:07 م

الكاظمي وحكومته

نواب: فرصة نجاح حكومة الكاظمي صعبة.. وترجيحات باستكمال التشكيلة الوزارية 09 أيار 2020 01:53 م

الموازنة

البنك الدولي : توقعات بانكماش الاقتصاد العراقي .. وعجز الميزانية يتجاوز الـ29بالمائة 09 أيار 2020 01:35 م

1

الكاظمي رئيس التحرير والمخابرات يترأس الحكومة.. والإمارات والسعودية والجامعة العربية يرحبون 09 أيار 2020 11:56 ص

الكاظمي

حركة رافضون: سننتظر حكومة الكاظمي أن تكون صادقة في وعودها أم أنها من الكاذبين 09 أيار 2020 11:40 ص

الشريف علي بن الحسين راعي الملكية الدستورية في العراق ووريث العرش السابق

سياسي يكشف عن قطع قناة العراقية البث المباشر بعد حديثه عن النفوذ الإيراني في العراق 09 أيار 2020 10:18 ص

التعليقات