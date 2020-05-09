السهيل يدعو الحكومة للإسراع بصرف رواتب المتقاعدين وبدون تأخير

دعا رئيس كتلة وطن البرلملنية النائب هشام السهيل الحكومة الاسراع لصرف رواتب المتقاعدين ولايجوز آلتاخير مهما تكن الظروف مشيرا الى ان هذه الشريحة تعتمد بصورة رئيسية في معيشتهم على مايتقاضون خصوصًا وأنهم خدمو بلدهم لسنين طويلة.



وقال النائب هشام السهيل في بيان صحفي ان شريحة المتقاعدين هم اصحاب حق وقد خدمت البلد لسنين طويلة لذلك على الحكومة ان تقوم بالتزامتها اتجاههم وتدفع مستحقاتهم بدون اي تاخير وماحصل من ارباك في دفع رواتبهم هو امر غير مقبول اتجاه هذه الشريحة .



واضاف السهيل اننا باعتبارنا ممثلين عن ابناء الشعب العراقي داخل قبة البرلمان لن نقبل بتاخير دفع رواتب المتقاعدين او استقطاع جزء منها وسنعمل على ضمان حقوقهم وان يستلموها كاملة بموعدها المحدد.