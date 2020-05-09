بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 09 أيار 2020
آخر الأخبار
بعد قطع البث المباشر أثناء حلقة علي بن الحسين.. مقدم قناة العراقية يرد: خلل تقني نواب: فرصة نجاح حكومة الكاظمي صعبة.. وترجيحات باستكمال التشكيلة الوزارية التهديد الأخطر الذي يواجه العراق.. أسعار النفط أكبر من كورونا وداعش مقتل مسؤول المفارز الأمنية لداعش الإرهابي في الموصل الكاظمي رئيس التحرير والمخابرات يترأس الحكومة.. والإمارات والسعودية والجامعة العربية يرحبون حركة رافضون: سننتظر حكومة الكاظمي أن تكون صادقة في وعودها أم أنها من الكاذبين مسؤول في صحة الرصافة يوجه رسالة غاضبة: كسرتم الحظر.. وتفشى الوباء فنانة مصرية تتعرض لانتقادات شديدة بعد أدائها في مسلسل عادل إمام سياسي يكشف عن قطع قناة العراقية البث المباشر بعد حديثه عن النفوذ الإيراني في العراق نجمة عالمية تعلن عن إصابتها بفايروس كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 09 أيار 2020 01:37 م

السهيل يدعو الحكومة للإسراع بصرف رواتب المتقاعدين وبدون تأخير

النائب هشام السهيل
دعا رئيس كتلة وطن البرلملنية النائب هشام السهيل الحكومة الاسراع  لصرف رواتب المتقاعدين ولايجوز آلتاخير مهما تكن الظروف مشيرا الى  ان هذه الشريحة تعتمد بصورة رئيسية في معيشتهم  على مايتقاضون  خصوصًا وأنهم خدمو بلدهم لسنين طويلة.

وقال النائب هشام السهيل في بيان صحفي ان شريحة المتقاعدين هم اصحاب حق وقد خدمت البلد لسنين طويلة لذلك على الحكومة ان تقوم بالتزامتها اتجاههم وتدفع مستحقاتهم بدون اي تاخير وماحصل من ارباك في دفع رواتبهم هو امر غير مقبول اتجاه هذه الشريحة  .

واضاف السهيل اننا باعتبارنا ممثلين عن ابناء الشعب العراقي داخل قبة البرلمان لن نقبل بتاخير دفع رواتب المتقاعدين او استقطاع جزء منها وسنعمل على ضمان حقوقهم وان يستلموها كاملة بموعدها المحدد.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كربلاء

140 طنا .. إنتاج كربلاء من العسل هذا الموسم 09 أيار 2020 02:20 م

عبد الأمير نجم المياحي

الفتح : ثلاثة ملفات على الكاظمي إنجازها قبل الترتيب للانتخابات المبكرة 09 أيار 2020 02:15 م

رامي-السكيني-848x500

لجنة نيابية : الترحيب الدولي والاقليمي بالحكومة مؤشر إيجابي لإعادة توازن العلاقات الخارجية 09 أيار 2020 02:12 م

رياض المسعودي

سائرون : لاخلاف سياسيا حول الوزارات الشاغرة 09 أيار 2020 02:09 م

أحمد مظهر الجبوري

نائب : "عائلات سياسية" تتحكم بالقرارين السيادي والسياسي في العراق 09 أيار 2020 02:03 م

جواد الموسوي

نائب يدعو للعودة إلى حظر التجوال الشامل 09 أيار 2020 01:41 م

مايك بومبيو

واشنطن: على الكاظمي تنفيذ الإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة العراقية 09 أيار 2020 01:32 م

مصطفى الكاظمي _0

الكاظمي يتلقى رسالة تهنئة من بطريرك الكلدان في العراق والعالم 09 أيار 2020 01:30 م

التعليقات