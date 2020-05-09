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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 09 أيار 2020 01:32 م

واشنطن: على الكاظمي تنفيذ الإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة العراقية

مايك بومبيو
أكد غبريال صوما البروفيسور الأمريكي عضو المجلس الاستشاري للرئيس الامريكي دونالد ترامب، دعم الولايات المتحدة الأمريكية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتنفيذ الإصلاحات والسيطرة على السـلاح المنفلت وإجراء الانتخابات مبكرة.

وقال صوما في تصريح  صحفي، إن الولايات المتحدة قررت بعد حصول مصطفى الكاظمي على ثقة مجلس النواب، منح العراق إعفاء جديدا  من العقوبات لاستيراد الطاقة من إيران لمدة أربعة أشهر لدعم الكاظمي في مهمته لإدارة الحكومة العراقية.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية ترحب بتعهد الكاظمي على إجراء الانتخابات مبكرة وتدعمه على تنفيذها ومعالجة المشاكل الصحية في العراق، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي وسط انخفاض أسعار النفط”.

وتابع مستشار ترامب، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحظى بدعم وتأييد من الإدارة الأمريكية، بالتالي على الكاظمي تنفيذ الاصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة العراقية.
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