سائرون: الكاظمي سيكمل كابينته الوزارية قبل عيد الفطر المبارك

أكدت كتلة سائرون البرلمانية ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيكمل كابينته الوزارية قبل عيد الفطر المبارك.



وقال عضو الكتلة النائب صباح العكيلي: ان الكتل السياسية متفقة مع الكاظمي على توزيع الوزارات على المكونات ولكن الرفض كان على شخوص المرشحين للوزارات وبالتالي سيقدم الكاظمي اسماء جديدة لشغل تلك الوزارات قبل عيد الفطر المبارك.



واوضح ان ترك الوزارات شاغرة وتدار بالوكالة امر غير صحيح في ظل الاوضاع التي يمر بها البلد.