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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 09 أيار 2020 12:49 م

مقتل مسؤول المفارز الأمنية لداعش الإرهابي في الموصل

القوات-الامنية

أكدت خلية الإعلام الأمني، مقتل إرهابيين اثنين، أحدهما مسؤول المفارز الأمنية لداعش في سلسلة جبال شيخ إبراهيم، بعملية أمنية بالجانب الأيمن لمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان: بمتابعة ميدانية وجهود مكثفة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، تمكنت قوة مشتركة من اللواء ٩٢ في الفرقة الخامسة عشر وخلية استخبارات ومكافحة نينوى، من قتل إرهابيين اثنين، أحدهما يسمى مسؤول المفارز الأمنية في داعش والتي كانت تعمل في سلسلة جبال شيخ إبراهيم.

وأضافت أن هذه العملية تأتي بعد نصب كمين محكم لهما والاشتباك معهما في سلسلة جبال عطشانة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، وقد جرح خلال تنفيذ هذا الواجب أحد عناصر خلية الاستخبارات.

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