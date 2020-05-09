الكاظمي رئيس التحرير والمخابرات يترأس الحكومة.. والإمارات والسعودية والجامعة العربية يرحبون

يمتلك رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، مؤهلات عديدة مكنته من حصول حكومته على ثقة مجلس النواب، بعدما حاز القبول من الكتل السياسية، ومن ثم على تأييد وترحيب دولي واسع، شمل الولايات المتحدة والدول العربية.

ومصطفى الكاظمي، الصحفي والسياسي ورجل القانون، تولى رئاسة تحرير مجلة "الأسبوعية"، التي كان يملك امتيازها الرئيس برهم صالح.

وفاجأ الجميع بتغير مساره ليصبح رئيس جهاز المخابرات العراقية من 7 يونيو عام 2016، حيث تمكن من إنهاء سيطرة الأحزاب السياسية على الجهاز خلال فترة رئاسته.

الكاظمي يبلغ من العمر 53 عاما، حاصل على درجة الماجستير في القانون الدولي العام من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2010.

وتسيطر على الكاظمي فكرة تغليب الحوار في فض النزاعات والأزمات، وظهر ذلك من خلال مؤلفاته، التي دعت إلى تعزيز السلم الاجتماعي في العراق، ومن مؤلفاته "مسألة العراق – المصالحة بين الماضي والمستقبل".

مصطفى الكاظمي هو ثالث مرشح لرئاسة الحكومة العراقية خلفًا لرئيسها السابق عادل عبد المهدى، الذي قدم استقالته نتيجة مطالب الشارع بإقالته.

وعلى الرغم من بروز اسم الكاظمي قبل عدنان الزرفي ومن قبله محمد توفيق علاوى، واللذان اعتذرا عن عدم تشكيل الحكومة لعدم حصولهما على التوافق من قبل البرلمان.

إلا أن الكاظمي استطاع نيل الثقة بعد ما يقرب من 5 شهور من الغضب والتظاهر على سوء الأوضاع المعيشية في العراق، سقط فيها مئات الضحايا وآلاف المصابين نتيجة الاحتكاك بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين.

في ذات السياق، رحّبت دولة الإمارات بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، معربة عن أملها في أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن أمنياته بالتوفيق والسداد للحكومة الجديدة، وأن يعزز ذلك استقرار العراق وازدهاره، ويحفظ سيادته الوطنية، ويحقق تطلعات الشعب العراقي.

وأكد حرص دولة الإمارات وتطلعها إلى تعميق وتوسيع آفاق التعاون والعلاقات الأخوية المشتركة، ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهتها، رحّبت المملكة العربية السعودية بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، متمنيةً له كل التوفيق في قيادة الحكومة، بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في سيادته وأمنه واستقراره.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن دعم المملكة ووقوفها مع العراق الشقيق، واستعدادها للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة على أساس من التعاون والاحترام المتبادل والروابط التاريخية والمصالح المشتركة، بما يصب في إطار تقوية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة، وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وقد أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، دعم المملكة لما يحقق للعراق نماءه وأمنه، وحرصها على تقوية العلاقات بين البلدين.

وعبّر الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، عن تهنئته له والتمنيات للعراق وشعبه بالتطور والازدهار.

وفي القاهرة، رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، وحصولها على ثقة مجلس النواب العراقي.

ودعا أبوالغيط في بيان أصدرته الجامعة العربية، إلى الإسراع في استكمال التشكيل الوزاري لكي تتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة التحديات الراهنة، وتلبية التطلعات المشروعة التي مازالت جماهير الشعب العراقي تتطلع إليها.

ووجه أبوالغيط رسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء العراقي الجديد، أكد فيها مواصلة الجامعة العربية دعم العراق، واستعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في كل ما من شأنه أن يحفظ للعراق وحدته واستقراره.