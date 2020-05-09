ملعبا الزوراء والشهداء .. أولى محطات زيارة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال

كشف وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، عن آخر مستجدات العمل من اجل انجاز ملعبي الزوراء والشهداء.



وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة :" ان عدنان درجال اجرى اول زيارة منذ تسنمه منصب وزير الشباب والرياضة ، الى ملعبي الزوراء سعة 15 الف متفرج، و الشهداء سعة 32 الف متفرج في منطقة الحبيبية بجانب الرصافة".



وقال درجال بحسب البيان:" ان العمل في الملعبين تأثر قليلاً بسبب الظرف الراهن المتمثل بـجائحة كورونا، لكنه يسير بصورة جيدة نحو يوم الانجاز والافتتاح النهائي ".



واهاب درجال بالشركة المنفذة والملاكات الهندسية ان يكونوا عند مستوى المسؤولية والطموح حتى اخر لحظة للانجاز النهائي .