أين مردوداتها؟ .. الثقافة : أكثر من 10 ملايين سائح كانوا يدخلون العراق سنويا قبل كورونا



دعت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، الى تفعيل دور القطاع السياحي ودعمه بالقوانين والتشريعات والقرارات لتمكينه من رفد موازنة الدولة بالاموال والاسهام في حل الازمات الاقتصادية، مشيرة الى ان اكثر من 10 ملايين سائح كانوا يدخلون البلاد سنويا قبل ازمة كورونا.



وقال مدير عام دائرة المرافق السياحية بالوزارة عمار ياسر كطان في تصريح صحفي :" ان الدائرة لديها خطط لتأهيل المرافق السياحية ، دخل بعضها حيز التنفيذ واحيلت اخرى على مستثمرين لتفعيل دور القطاع الخاص".



واضاف كطان:" نمتلك الكثير من المرافق السياحية ، منها المزارات الدينية والعتبات المقدسة، علاوة على السياحة العلاجية والشاطئية والآثارية، والترفيهية وغيرها" ، مبينا :" ان اكثر من 10 ملايين سائح كانوا يدخلون البلاد سنويا قبل ظهور ازمة كورونا، والنسبة الاكبر منهم لغرض السياحة الدينية ".



واوضح كطان :" ان اغلب الاجانب الوافدين الى البلد بشكل عام هم سائحون وهم بحاجة الى تقديم خدمات فندقية وغير ذلك" ، داعيا الى فرض رسوم خدمات على كل زائر للبلد ، كأن تكون 10 دولارات ، لاغراض صيانة وتأهيل البنى التحتية وتقديم الخدمات السياحية اللائقة .