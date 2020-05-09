لجنة نيابية : حرق المحاصيل الزراعية حرب اقتصادية





عدت لجنة الامن والدفاع النيابية، عمليات حرق المحاصيل الزراعية " حربا اقتصادية خارجية " في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق .



وقال عضو اللجنة سعران الاعاجيبي في تصريح صحفي :" ان استهداف المحاصيل الذي يحدث في هذه الايام حرب اقتصادية خارجية "، داعيا الى تطبيق القانون بقوة على المخلين بالامن الغذائي ".



واضاف الاعاجيبي:" في هذا الموسم من كل عام يكون هناك حرق للمحاصيل ، وهو استهداف واضح للاقتصاد العراقي واستهداف لجهود المزارعين، لاسيما بعد ان وصل العراق الى الاكتفاء الذاتي" .



ورحب عضو لجنة الامن بالموقف الذي عد المساس بالامن الغذائي من ضمن جرائم الارهاب كونه يمس قوت الشعب، داعيا الى تنفيذ اي قرار يصدر بهذا الشان والا يكون مجرد حبر على ورق ، من خلال تهيئة الارضية المناسبة لتطبيقه.