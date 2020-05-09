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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 09 أيار 2020 11:21 ص

بابل أول محافظة عراقية تعيد فتح المزارات الدينية

اثار بابل


اعلن محافظ بابل رئيس خلية الازمة في المحافظة حسن منديل القريشي، عن فتح المزارات الدينية بشكل وقتي بعد ان تم اغلاقها بسبب ازمة فيروس كورونا.

وقال القريشي في تصريح صحفي :" ان الخلية قررت فتح المزارات من الساعة التاسعة حتى الحادية عشرة  صباحا ، و من الساعة الثانية  بعد الظهر الى  الخامسة عصرا ، على ان تتولى الامانة العامة للمزارات الشيعية مسألة التباعد الاجتماعي، فضلا عن الاستمرار بالوقاية والسلامة للزائرين، علاوة على نشر مفارز طبية لغرض فحصهم ".

واضاف:" ان عدد المتعافين من كورونا في المحافظة  ارتفع بعد تعافي اثنين من المصابين  ووصل عددهم  الى 18 ، بينما بلغ عدد الذين فرض عليهم الحجر المنزلي 57  شخصا، والحالات المشتبه بها ثلاث حالات، بينما يوجد 21 مصابا راقدين في المستشفيات وهناك 18 حالة قيد الفحص".

واكد المحافظ  استمرار حظر التجوال الشامل في منطقتي الشجيرية التابعة لناحية الاسكندرية وحي الزراعة التابع لناحية ابي غرق .
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