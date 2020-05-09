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السبت, 09 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 09 أيار 2020 11:19 ص

نائبة كردية : تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة أقل من 1%

القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير

استبعدت نائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني  حصول سيدة على حقيبة ضمن الوزارات المتبقية في حكومة مصطفى الكاظمي، فيما اشارت الى :" ان صوت المرأة مغيب في الحكومة ".

وقالت النائبة ريزان شيخ دلير في تصريح صحفي :" ان تمثيل المرأة في حكومة الكاظمي هو اقل من  1%، موضحة:"  ان النسبة لا ترتقي لطموح النساء في بلد كبير مثل العراق للمرأة فيه دور كبير في مواجهة التحديات والصعوبات".

واضافت:"  ان تمثيل المرأة في مجلس النواب بنسبة 25% ، فيما لم تحصل المرأة الا على حقيبة وزارية واحدة في حكومة مصطفى الكاظمي"، مستبعدة حصول المراة على حقيبة اي من الوزارات متبقية".

واكدت :"  ان الكتل السياسية لم تقدم اية امرأة لنيل المناصب الوزارية "، مشيرة الى :" ان دور المرأة مغيب في الحكومة الجديدة ".
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أخر تعديل: السبت، 09 أيار 2020 11:32 ص
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