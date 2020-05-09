نائبة كردية : تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة أقل من 1%



استبعدت نائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني حصول سيدة على حقيبة ضمن الوزارات المتبقية في حكومة مصطفى الكاظمي، فيما اشارت الى :" ان صوت المرأة مغيب في الحكومة ".



وقالت النائبة ريزان شيخ دلير في تصريح صحفي :" ان تمثيل المرأة في حكومة الكاظمي هو اقل من 1%، موضحة:" ان النسبة لا ترتقي لطموح النساء في بلد كبير مثل العراق للمرأة فيه دور كبير في مواجهة التحديات والصعوبات".



واضافت:" ان تمثيل المرأة في مجلس النواب بنسبة 25% ، فيما لم تحصل المرأة الا على حقيبة وزارية واحدة في حكومة مصطفى الكاظمي"، مستبعدة حصول المراة على حقيبة اي من الوزارات متبقية".



واكدت :" ان الكتل السياسية لم تقدم اية امرأة لنيل المناصب الوزارية "، مشيرة الى :" ان دور المرأة مغيب في الحكومة الجديدة ".