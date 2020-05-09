النهج الوطني : الخارجية محسومة للديمقراطي الكردستاني

أعلنت كتلة "النهج الوطني" عن حسم حقيبتي الخارجية والنفط خلال الاسبوعين المقبلين، مؤكدة :" ان حقيبة الخارجية ستكون حصراً للحزب الديمقراطي الكردستاني ".



وقال النائب عن الكتلة آزاد حميد شفي في تصريح صحفي :" ان منح الاكراد وزارة الخارجية بدلا عن وزارة المالية تم بالاتفاق بين مفاوضي القوى السياسية"، مشيرا الى انه :" تم الاجماع على تولي علي عبد الامير علاوي حقيبة المالية وحسم حقيبة الخارجية لمصلحة الديمقراطي الكردستاني".



واضاف شفي :" ان الحقائب الوزارية ليست ميراثا دائما لاية جهة سياسية ، وتخضع لاسس التداول السلمي للسلطة والادارة في البلاد".