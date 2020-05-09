خبير اقتصادي يحذر الحكومة الجديدة من الاقتراض الخارجي .. ويطرح البديل



حذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي من لجوء الحكومة الجديدة للاقتراض الخارجي لتمويل موازنة 2020، لافتا الى :" ان العراق بامكانه عدم اللجوء الى الاقتراض عن طريق معالجة الموازنة وتخفيض الجانب الاستثماري ".



وقال التميمي في تصريح صحفي :" يفترض بالحكومة ان تقر موازنة طبيعية مع تخفيض مخصصات الدرجات الكبيرة في الدولة لتعويض خسائر النفط ".



واكد :" ان لجوء الحكومة الجديدة نحو الاقتراض الخارجي يعد خطوة غير موفقة ستكبل العراق لعشرات السنين وتفرض عليه قيودا كبيرة، في حين ان الحل يكمن في تخفيض الموازنة الاستثمارية اضافة الى امكانية رفع سعر صرف الدولار ، ولو بنسبة قليلة ، لضمان عدم ارتفاع اسعار السلع ".



واوضح الخبير الاقتصادي :" ان معالجة الموازنة يجب ان تكون بايقاف بعض العقود وعدم اطلاق درجات وظيفية وتأجيلها للعام المقبل ، على ان تتم معالجة وضع الموازنة وايجاد موارد اخرى لتمويلها بدل النفط ".