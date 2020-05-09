ماذا تريد واشنطن من الكاظمي .. مستشار ترامب يجيب



اكد غبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الامريكي دونالد ترامب، دعم الولايات المتحدة الامريكية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتنفيذ الاصلاحات والسيطرة على السلاح المنفلت واجراء الانتخابات مبكرة.



وقال صوما في تصريح صحفي :" ان الولايات المتحدة قررت بعد حصول مصطفى الكاظمي على ثقة مجلس النواب، منح العراق اعفاءً جديداً من العقوبات لاستيراد الطاقة من ايران لمدة اربعة اشهر ، لدعم الكاظمي في مهمته لادارة الحكومة العراقية".



واضاف :" ان الادارة الامريكية ترحب بتعهد الكاظمي باجراء الانتخابات المبكرة وتدعمه لتنفيذها ومعالجة المشاكل الصحية في العراق، بالاضافة الى الوضع الاقتصادي وسط انخفاض اسعار النفط".



وتابع مستشار ترامب :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحظى بدعم وتأييد من الادارة الامريكية، وبالتالي عليه تنفيذ الاصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة ".