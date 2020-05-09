حقوق الانسان :زرع "عيون أمنية" في الوزارات يحول العراق إلى دولة بوليسية

أبدى عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي، امتعاضه من مقترح زرع "عيون أمنية" في الوزارات الخدمية والمدنية بحجة محاربة الفساد، واصفا هذا المقترح بأنه "ضرب" للديمقراطية ويحول العراق الى دولة "بوليسية.

وقال البياتي في تغريدة عبر "تويتر"، ان "مقترح زرع عيون للمؤسسات الامنية في الوزارات الخدمية والمدنية بحجة محاربة الفساد ضرب للديمقراطية وتحويل العراق الى دولة بوليسية".

واضاف "الفساد يحارب بالحفاظ على استقلالية المؤسسات الرقابية والقضاء ودعمهما وليس بغيرها".