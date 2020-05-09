مسؤول في صحة الرصافة يوجه رسالة غاضبة: كسرتم الحظر.. وتفشى الوباء

وجه مدير صحة الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي رسالة غاضبة إلى السكان، حملهم فيها مسؤولية عودة تصاعد مؤشر الإصابات بفايروس كورونا، وذلك بسبب عدم التزامهم بتوجيهات رفع الحظر الجزئي.

وقال الساعدي في رسالته، "لم ولن تدخر ملاكات الجيش الأبيض جهدا من أجل تضييق الخناق على فايروس كورونا والتضحية لم تكن سهلة وقد أصيب عدد من منتسبينا بهذا المرض في حربهم ضد جائحة كورونا اللعينة وبعد أشواط مهمة وحرب مريرة كنا قريبين جدا من الانتصار".

وأضاف، "لكن للأسف الشديد فإن عدم احترام قرار رفع الحظر الجزئي والتصرف بشكل سلبي ازاءه وتخلي عدد من المواطنين عن أساليب الوقاية الصحية فكثر التزاور والاختلاط وفتحت العديد من المقاهي وعادت التجمعات في الشوارع فزادت إعداد الإصابات وعاد القلق يساورنا وهدرت جهود الملاكات الصحية وعدنا من جديد لأسلوب الدفاع بعد أن دخلنا مرحلة متقدمة من خطة الهجوم على الفيروس".

وتابع: "نحن على يقين ان رفع الحظر الجزئي لو كان وفق توجيهات خلية الأزمة والإرشادات الصحية لم يكن من الممكن للفايروس أن يوسع رقعة انتشاره لكن إهمال بعض المواطنين وعدم التزامهم بالتوجيهات وعودة التجمعات كانت متنفسا حقيقيا للفايروس وانعشته من جديد بعد أن كان في حالة انحسار واضح، ووفقا لتزايد إعداد الإصابات في الأيام الماضية قد تكون هناك حاجة ملحة لإعادة الحظر الشامل مجددا والحجر المناطقي وفرض تطبيق الإرشادات الصحية وعدم التهاون مع هذا الإهمال بشكل مطلق".

وأضاف، "حذرنا مرارا وتكرارا بان عدم الالتزام يعني الدخول في مرحلة الخطر وباننا لم ندخل المرحلة الامنة الى الان لذلك نوجه رسالتنا لجميع أحبتنا في الوطن بالالتزام بالتوجيهات والوصايا والتعليمات الصحية والابتعاد عن التجمعات والمناسبات وعدم التزاور فيما بينهم والالتزام بالبقاء في المنزل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى والا سنقع بما لا يحمد عقباه ونعود إلى المربع الأول لاسمح الله".