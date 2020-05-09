بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 09 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 09 أيار 2020 10:45 ص

صدور مذكرة قبض بحق رئيس جامعة كركوك السابق

محكمة
أصدرت محكمة استئناف كركوك امر قبض على رئيس جامعة كركوك الدكتور عباس حسن تقي وفق الماده 340من قانون العقوبات بتهم تتعلق بالفساد.
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