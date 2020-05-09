صدور مذكرة قبض بحق رئيس جامعة كركوك السابق

أصدرت محكمة استئناف كركوك امر قبض على رئيس جامعة كركوك الدكتور عباس حسن تقي وفق الماده 340من قانون العقوبات بتهم تتعلق بالفساد. Copy أخبار متعلقة النزاهة تعلن صدور أمر قبض لمدير TBI السابق لصرف 60 مليون دولار دون ضمانات كافية صدور أمـر قبـض بحـق عمـيد كليـة الحقــوق السابق بجامعة الموصل النزاهة تعلن صدور أوامر قبض ومنع سفر رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق صدور أمر استقدام بحق وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس جامعة كركوك السابق النزاهة: أوامر قبض بحق مسؤولين كبار في كركوك من بينهم رئيس الجامعة عاجل| صدور امر قبض وحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة بحق النائب طلال الزوبعي