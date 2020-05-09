تسجيل ٦٠إصابة بكورونا في عموم العراق خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة (٦٠) إصابة بكورونا في عموم العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان ان الاصابات توزعت بواقع بغداد/ الرصافة: ١٢
بغداد/ الكرخ: ١٩
مدينة الطب: ٣
ديالى: ١
ميسان: ٩
البصرة: ١٢
ذي قار: ٢
صلاح الدين: ٢
- الوفيات : حالتان ، حالة في بغداد / الرصافة وحالة في مدينة الطب
واكدت , ان حالات الشفاء بلغت 35 حالة وكما يلي :
بغداد / الرصافة: ٣
بغداد / الكرخ: ٩
النجف: ٢
البصرة : ٥
بابل: ١
ذي قار: ٤
اربيل؛ ٥
كركوك: ٣
ميسان: ٣
وبينت , ان مجموع الإصابات بلغت ٢٦٠٣ , ومجموع الوفيات ١٠٤ , ومجموع حالات الشفاء بلغت ١٦٦١ والراقدين الكلي ٨٣٨".
وقالت الوزارة في بيان ان الاصابات توزعت بواقع بغداد/ الرصافة: ١٢
بغداد/ الكرخ: ١٩
مدينة الطب: ٣
ديالى: ١
ميسان: ٩
البصرة: ١٢
ذي قار: ٢
صلاح الدين: ٢
- الوفيات : حالتان ، حالة في بغداد / الرصافة وحالة في مدينة الطب
واكدت , ان حالات الشفاء بلغت 35 حالة وكما يلي :
بغداد / الرصافة: ٣
بغداد / الكرخ: ٩
النجف: ٢
البصرة : ٥
بابل: ١
ذي قار: ٤
اربيل؛ ٥
كركوك: ٣
ميسان: ٣
وبينت , ان مجموع الإصابات بلغت ٢٦٠٣ , ومجموع الوفيات ١٠٤ , ومجموع حالات الشفاء بلغت ١٦٦١ والراقدين الكلي ٨٣٨".