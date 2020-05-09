الكويت ترحب بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب بلادها بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق الشقيق برئاسة مصطفى الكاظمي وحصولها على ثقة مجلس النواب.



وأكدت الخارجية في بيان "استعداد دولة الكويت للتعاون والعمل مع الحكومة العراقية الجديدة بما يجسد العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين ويعكس الاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون المشترك لتعزيز وتطوير تلك العلاقات في كافة المجالات بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ".



واعربت عن الأمل للحكومة العراقية الجديدة بالتوفيق والسداد بما يحقق للعراق أمنه واستقراره وتطلعات شعبه الشقيق.