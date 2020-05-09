الكربولي: فرصة كبيرة أمام الكاظمي لدق مسمار بنعش الطائفية بعد توزير درجال

اعتبر النائب محمد الكربولي، توزير عدنان درجال لحقيبة وزارة الشباب والرياضة فرصة كبيرة أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدق مسمار آخر في نعش الطائفية.



وقال الكربولي في تغريدة على موقعه في "تويتر" إن "فرصة كبيرة امام الكاظمي لدق مسمار آخر في نعش الطائفية بعد توزير السيد درجال عن تحالف القوى.



وأضاف أن "توزير اي رمز عراقي آخر لإحدى الوزارات الخمس الباقية عن حصة الكتل الاخرى سيكون له أطيب الأثر في نفوس العراقيين ويزيد فرص نجاح حكومته.