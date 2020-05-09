بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 09 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 09 أيار 2020 10:36 ص

نائبة تطالب بإلغاء القرارات الصادرة من حكومة تصريف الأعمال

عبد المهدي
طالبت عضو لجنة التربية النيابية، منتهى الطليباوي، بإلغاء جميع القرارات التي صدرت خلال حكومة تصريف الأعمال.

وقالت الطلبياوي في بيان إنه "يجب إلغاء كافة القرارات التي صدرت خلال حكومة تصريف الأعمال وهي الفترة ما بين قبول استقالة حكومة عادل عبد المهدي الى قبول حكومة الكاظمي والتي تقل عن ستة أشهر".

وأكدت أن "هذه القرارات كانت فيها مجاملة لعدد من المناصب، كما أنها غير مدروسة إضافة الى بعض التعاقدات التي يشوبها شبهات فساد"، داعية الكاظمي الى "إصدار هذا القرار بأسرع وقت".
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