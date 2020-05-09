فنانة مصرية تتعرض لانتقادات شديدة بعد أدائها في مسلسل عادل إمام

تعرضت الممثلة المصرية داليا البحيري للكثير من الانتقادات، بعد مشاركتها للفنان عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"، حيث رأى بعض المتابعين أن أداءها سيئ في المسلسل، وأنها السبب في إفشال المسلسل.

يأتي ذلك على رغم مشاركتها الناجحة من قبل مع الفنان عادل إمام في فيلم "السفارة في العمارة".

واعتبر آخرون أنها اختيار خاطئ، وأنها لم توفق في تجسيد الشخصية، فيما أشار آخرون إلى أنها لم تحسن التكلم بلهجة أهل طنطا، وأنه كان في إمكان بطل المسلسل، عادل إمام، أن يختار ممثلة أخرى أكثر احترافا، حسب تعبير المنتقدين.

والمسلسل من بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، هدى المفتي، سليمان عيد، حمدي الميرغني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.

وقد تعرض العمل للانتقاد منذ حلقته الأولى، إذ ظهر في أحد المشاهد في مدرسة "فلانتينو" علم مصر مرفوعاً بالمقلوب وعلى عكس ترتيب الألوان الصحيح.



ويتناول المسلسل قصة رجل يمتلك مدارس «إنترناشيونال» مع زوجته ويواجه عدداً من الأزمات والمواقف.



