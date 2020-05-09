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السبت, 09 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 09 أيار 2020 10:33 ص

الكاظمي يتعهد بصرف رواتب المتقاعدين اليوم

رواتب
أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن رواتب المتقاعدين ستدفع، مبيناً بانه لن يسمح بان ينام عراقي قبل ان توفي الدولة بالتزاماتها
وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر: "المتقاعدون والفقراء أهلي، إنهم النقطة الأولى في قائمة اهتماماتي، لن نسمح بان ينام عراقي ليله مُضاماً قبل ان توفي الدولة التزاماتها.
واضاف أن "رواتب المتقاعدين سوف تدفع، العراق لا يهمل أصحاب الفضل فيه ممن افنوا أعمارهم في خدمة البلد، والحكومة في خدمتهم".
وكان صرق  رواتب المتقاعدين قد تاخر الى اليوم بسبب قرار اتخذته حكومة عبد المهدي قبل ايل بايقاف الصرف حتى استلام الحكومة الجديدة مهامها وهو ما خلق حالة من التذمر بين المتقاعدين الذين يقدر عددهم باربعة ملايين متقاعد.
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