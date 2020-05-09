بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 09 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 09 أيار 2020 10:28 ص

​أمين عام الناتو يهنىء الكاظمي بتسلمه رئاسة الوزراء ونيله ثقة البرلمان

الناتو
تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من امين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، للتهنئة بتسلمه رئاسة الوزراء ونيل ثقة مجلس النواب
 وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء ان ستولتنبرغ أكد للكاظمي"حرص حلف الناتو على تعزيز الشراكة مع العراق في محاربة الارهاب عن طريق بعثة التدريب العاملة في العراق" مبينا "حاجة المجتمع الدولي للتعاون مع العراق لمواجهة تحديات الارهاب.
من جهته  اكد  الكاظمي ان "الحكومة العراقية تولي اهتماما كبيرا للشراكة مع حلف الناتو،  ووجه  لستولتنبرغ  دعوة لزيارة بغداد في أقرب فرصة ممكنة برفقة فريق عمله  لبحث سبل رفع مستوى العمل المشترك، خاصة في مجال التدريب واسناد القوات الأمنية، وتجاوز المعوقات سواء الأمنية او المتعلقة باجراءات الوقاية الصحية.
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