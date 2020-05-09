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السبت, 09 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 09 أيار 2020 10:02 ص

نجمة عالمية تعلن عن إصابتها بفايروس كورونا

مادونا

كشفت النجمة العالمية مادونا، عن تفاصيل جديدة بشأن إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت مادونا، فى تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، "أنا ممتنة لأنني يمكن أن أكون جزءًا من دعم البحث للعثور على علاج Covid -19.. ولمجرد توضيح الأمور للأشخاص الذين يفضلون تصديق العناوين المثيرة بدلاً من إجراء أبحاثهم الخاصة حول طبيعة هذا الفيروس.. أنا لست مريضة حاليًا".

وأضافت "عندما يكون الاختبار إيجابيًا على الأجسام المضادة، فهذا يعنى أنك مصاب بالفيروس.. الذى فعلته بوضوح أننى كنت مريضة فى نهاية جولتي فى باريس منذ أكثر من 7 أسابيع مع العديد من الفنانين الآخرين فى عرضي، لكن فى ذلك الوقت اعتقدنا جميعًا أن لدينا إنفلونزا سيئة للغاية، الحمد لله نحن جميعنا بصحة جيدة الآن.. أتمنى أن يسمح الأمر لفرقة العربات معرفة قوة covid19".

بدورها، علقت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على تدوينه مادونا التى كانت مرفقة بصورة من عنوان خبر يشير لتعاون النجمة العالمية فى اجتماع دعم تمويل لقاح فيروس كورونا الذى حصد 8 مليارات دولار، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "شكرا لك مادونا يسعدنا انضمامك إلينا.. حافظى على سلامتك وصحتك.. معا نتغلب على هذا الفيروس.. متحدون ضد فيروس كورونا".

وكان قد توصل عدد من رؤساء الوزراء والملوك والأمراء، ومادونا، إلى مبلغ 8 مليارات دولار لتمويل لقاح فيروس كورونا، فيما لم يساهم الرئيس ترامب، حيث أشار المسئولون فى إدارته إلى أن الولايات المتحدة تضخ مليارات الدولارات فى جهودها البحثية الخاصة.

وتحدثت مادونا البالغة من العمر 61 عامًا، فى بيان عبر الفيديو على حسابها بموقع "انستجرام"، عن آخر مستجداتها مع حالة الحجر الصحي، وأضافت أنها أجرت فحصًا خلال الآونة الأخيرة، ووجدت أن لديها أجساما مضادة، وقالت “لذلك سأخرج غدًا وسأقود السيارة لمسافة طويلة.. وسأفتح النافذة وسأتنفس هواء وباء كوفيد 19.

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