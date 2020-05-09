بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 09 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 09 أيار 2020 09:53 ص

الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

نايف فلاح مبارك الحجرف
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وعّبر "الحجرف"، عن خالص تهانيه للثقة التي حصل عليها من مجلس النواب، متمنيا للحكومة العراقية الجديدة كل التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في سيادته وأمنه واستقراره.

كما تطلع لتعزيز التعاون مع جمهورية العراق في ضوء مذكرة التفاهم وخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، وتطوير العلاقات بينهما في المجالات جميعها.
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