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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 08 أيار 2020 02:59 م

الصحة العالمية: العراق يبدأ تجارب سريرية لعلاج كورونا

كورونا-العراق
أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم اسماعيل البدء بإجراء تجارب سريرية لعينات محدودة لعلاج المصابين بفيروس كورونا كانت نتائجها ايجابية للإصابة.

وقال أدهم اسماعيل في تصريح صحفي، إن وزارة الصحة العراقية باشرت بإجراء تجارب سريرية محدودة على نطاق بسيط في مدينة الطب ببغداد والبصرة بأخذ عينات من البلازما لمصابين بالفيروس تماثلو للشفاء ونقلها إلى مصابين أخرين وأن نتائج تلك الاختبارات على مدة التعافي كانت مبشرة وتظهر على المريض خلال 72ساعة.

وذكر أن هذه التجارب تشكل الاختبار الأولي ويمكن الانتقال إلى مرحلة الإصابة المتوسطة بناء على النتائج المتحققة من تلك المرحلة التي أجريت على العينات المحدودة في سياق البحث عن علاج ضد كورونا.

ولازالت حالات الإصابة في العراق في حالة ارتفاع حتى بلغت في آخر احصائية لوزارة الصحة والبيئة العراقية إلى 2543 حالة منها 103حالات وفاة فيما تماثل للشفاء 1626 آخرين.
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