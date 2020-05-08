الجامعة العربية تدعو مصطفى الكاظمي للاسراع في استكمال تشكيلته الوزارية



رحب امين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، وحصولها على ثقة مجلس النواب.



ودعا الامين العام الى :" الاسراع في استكمال التشكيلة الوزارية، لكي تتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة التحديات الراهنة وتلبية التطلعات المشروعة التي ما زالت جماهير الشعب العراقي تطالب بها منذ تشرين الاول من العام الماضي".



واكد ابو الغيط في رسالة تهنئة الى الكاظمي ، استمرار الجامعة العربية في دعم العراق واستعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في كل ما من شأنه ان يحفظ للعراق وحدته واستقراره، ويمكنه من النهوض من الوضع الصعب الذي يمر به في الفترة الاخيرة.



ف.ا