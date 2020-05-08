بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 08 أيار 2020
آخر الأخبار
نادٍ سامبدوريا الإيطالي يعلن إصابة 4 من لاعبيه بفايروس كورونا بعد اكتشاف حقيقة المنتج والمصدر لبول البعير.. خلايا الحشد وإيران الإلكترونية تشن حملة ضد قناة الحرة عراق الجامعة العربية تدعو مصطفى الكاظمي للاسراع في استكمال تشكيلته الوزارية قيادي تركماني لرئيس الوزراء : تفاجأنا باستمرار استبعاد التركمان .. خلافا للدستور محمد بن سلمان يقدم دعوة للكاظمي لزيارة السعودية نائب كردي يتوقع اكتمال الحكومة الجديدة في هذا الموعد نائب يطالب الكاظمي بمنح ممثلي المتظاهرين مقعدا وزاريا نائب عن البصرة : الشخص الذي يستطيع ان يشغل 50 الف بصري في شركات النفط هو من يستحق منصب وزير النفط قوباد طالباني مهنئاً الكاظمي: مستعدون للعمل المشترك نواب: حكومة عبد المهدي تنصلت عن واجباتها في اللحظات الأخيرة.. ومطالبات للكاظمي بالتحرك
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 08 أيار 2020 01:46 م

الجامعة العربية تدعو مصطفى الكاظمي للاسراع في استكمال تشكيلته الوزارية

أحمد أبو الغيط

رحب امين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة  مصطفى الكاظمي، وحصولها على ثقة مجلس النواب. 

ودعا الامين العام الى :" الاسراع في استكمال التشكيلة الوزارية، لكي تتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة التحديات الراهنة وتلبية التطلعات المشروعة التي ما زالت جماهير الشعب العراقي تطالب بها منذ تشرين الاول من العام الماضي".

واكد  ابو الغيط  في رسالة تهنئة الى الكاظمي ، استمرار الجامعة العربية في دعم العراق واستعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في كل ما من شأنه ان يحفظ للعراق وحدته واستقراره، ويمكنه من النهوض من الوضع الصعب الذي يمر به في الفترة الاخيرة.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النائب نيازي معمار أوغلو

قيادي تركماني لرئيس الوزراء : تفاجأنا باستمرار استبعاد التركمان .. خلافا للدستور 08 أيار 2020 01:43 م

محمد بن سلمان

محمد بن سلمان يقدم دعوة للكاظمي لزيارة السعودية 08 أيار 2020 01:39 م

محمد امين فارس

نائب كردي يتوقع اكتمال الحكومة الجديدة في هذا الموعد 08 أيار 2020 01:36 م

سلام الشمري

نائب يطالب الكاظمي بمنح ممثلي المتظاهرين مقعدا وزاريا 08 أيار 2020 01:33 م

عدي عواد

نائب عن البصرة : الشخص الذي يستطيع ان يشغل 50 الف بصري في شركات النفط هو من يستحق منصب وزير النفط 08 أيار 2020 12:18 م

قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان

قوباد طالباني مهنئاً الكاظمي: مستعدون للعمل المشترك 08 أيار 2020 12:13 م

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

التركمان يطالبون الكاظمي بحقيبة وزارية في حكومته 08 أيار 2020 12:02 م

زلزال

زلزال جديد يضرب محافظتي كرمان ولرستان في إيران 08 أيار 2020 11:52 ص

التعليقات