قيادي تركماني لرئيس الوزراء : تفاجأنا باستمرار استبعاد التركمان .. خلافا للدستور



طالب القيادي التركماني النائب السابق نيازي معمار اوغلو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمنح التركمان حقيبة وزارية عند اكمال التشكيلة الوزارية.



وقال اوغلو في بيان صحفي: ان مانطلبه هو استحقاق وطني ودستوري لثالث طيف عراقي ، هو المكون التركماني الموجود على ارض بلاد الرافدين منذ آلاف السنين ".



واضاف ، مخاطبا الكاظمي :" تفاجأنا باستمرار ابعاد تركمان العراق من مركز القرار التنفيذي خلافاً للدستور العراقي ، ويحق لنا ما يحق للآخرين من حقوق بما فيها المقعد الوزاري وباقي المواقع وفق الماده 9 مَنْ الدستور العراقي ، طالما ادينا ما علينا من الواجبات الوطنية ولم نتمرد يوماً بوجه الحكومات المتعاقبة ، بدءا من الدفاع عن الوطن وقدمنا الآلاف من الشهداء منذ عام 2003 ".



ف.ا