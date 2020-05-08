محمد بن سلمان يقدم دعوة للكاظمي لزيارة السعودية



تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة تولي الكاظمي رئاسة الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب.



ونقل ولي العهد السعودي تهاني الملك سلمان بن عبدالعزيز ورغبته في تقوية العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين، مؤكدا ان للعراق دورا اساسيا في تقريب وجهات النظر بالمنطقة. وقدّم دعوة الى الكاظمي لزيارة المملكة.



من جهته اعرب رئيس مجلس الوزراء عن حرصه على تمتين العلاقة بين البلدين الشقيقين، محمّلا الامير محمد بن سلمان سلامه وتحياته الى العاهل السعودي.



ف.ا

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